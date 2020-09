Spagna-Regno Unito: negoziati su "corridoi turistici sicuri" con le isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo negozierà con il Regno Unito "corridoi turistici sicuri" con le isole del paese. Lo ha affermato in un'intervista radiofonica a "Rne" la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez-Laya, spiegando che l'accordo raggiunto è che i corridoi possano realizzarsi con un approccio per arcipelago ed "in base alle informazioni che la Spagna fornirà". La ministra ha chiarito che questo accordo deve ancora essere finalizzato, ma ha difeso che "l'importante è che apra una finestra di opportunità che prima non esisteva". Il nuovo approccio britannico, annunciato ieri, non ha comportato per il momento alcun cambiamento per le Baleari e le Canarie in quanto il tasso di contagi è ancora troppo alto, cosicché chi entra nel Regno Unito dagli arcipelaghi spagnoli deve ancora mantenere una quarantena di due settimane. Alla domanda sulla recrudescenza della pandemia in Spagna e se sia dovuta al fatto che le frontiere sono state aperte troppo presto, ha sottolineato che tutti i Paesi stanno vivendo nuove epidemie, dicendosi non sorpresa in quanto i contagi sono aumentati con l'aumentare della libertà di movimento. (Spm)