Anas: +26 per cento traffico ad agosto nel Mezzogiorno

- Continua la crescita del traffico nel Mezzogiorno lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo FS Italiane). Ad agosto infatti è proprio il Sud l’area con le migliori performance di traffico dei veicoli totali a paragone con luglio 2020: l'Indice di mobilità rilevata (Imr) dell’Osservatorio del traffico Anas segna un’impennata del +26 per cento (quando già il traffico a luglio era aumentato del 23 per cento rispetto a giugno). In particolare, in ambito regionale a segnare i maggiori incrementi sono la Calabria (+30 per cento), la Basilicata (+19 per cento), la Puglia (+15 per cento), la Campania e la Sicilia (entrambe +10 per cento). Sull’intero territorio nazionale è confermata la crescita rispetto ai mesi precedenti seppur con numeri più modesti. Rispetto a luglio 2020, l’Indice di mobilità rilevata segna un positivo +2 per cento sui veicoli totali. Nel dettaglio, sempre agosto rispetto a luglio, il traffico feriale è aumentato del 4 per cento mentre quello prefestivo del +5 per cento. Stabile invece il traffico festivo.Calo fisiologico per il comparto dei veicoli pesanti (-20 per cento) dovuto in parte al blocco nei fine settimana durante il periodo di esodo estivo. (segue) (Ren)