© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è stata subito in prima linea per sostenere il Libano e continuerà ad esserlo per rispondere a questa fase di emergenza oltre a quella, più complessa, della prima ricostruzione dopo l’esplosione dello scorso 4 agosto nel porto di Beirut. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Beirut, al termine dell’incontro con il capo dello Stato, Michel Aoun.(Mom)