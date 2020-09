Libano-Italia: Conte, visita a Beirut conferma storica amicizia e vicinanza a paese dei cedri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Libano del presidente del Consiglio Giuseppe Conte vuole confermare la storica amicizia e la vicinanza al Libano e al suo popolo in questo momento difficile, a seguito della tragica dell’esplosione del 4 agosto. Lo ha detto il capo dell’esecutivo di Roma oggi in visita a Beirut, al termine dell’incontro con il capo dello Stato libanese, Michel Aoun. “Esprimo il sincero cordoglio del governo italiano e di tutta la comunità italiana a tutto il popolo libanese per un evento che ha scosso anche la comunità internazionale”, ha ricordato Conte. Il presidente del Consiglio ha aggiunto: “C’è un’antica tradizione di rapporti intensissimi e i legami tra Italia e Libano sono stati rinsaldati dall’intensa cooperazione degli scorsi anni, un legame che si è ravvivato ancor di più in questo momento di emergenza”.(Mom)