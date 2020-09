Cina: Morgan Stanley, entro il 2030 yuan diventerà terza valuta al mondo dopo dollaro ed euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le crescenti tensioni tra Cina e Stati Uniti inoltre potrebbero spingere Pechino ad "accelerare" i suoi sforzi per aumentare l'uso internazionale dello yuan. Il rapporto, redatto da 16 analisti della banca, ha delineato un quadro roseo per il futuro dello yuan. L'effettivo utilizzo dello yuan su scala internazionale, tuttavia, è ancora limitato al momento, in parte a causa dei controlli sui capitali della Cina. Il dibattito sull'aumento della promozione dello yuan all'estero si è intensificato negli ultimi mesi, durante i quali Washington ha minacciato o introdotto sanzioni finanziarie contro individui e istituzioni cinesi legate a diverse questioni, tra cui la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong e le presunte violazioni dei diritti umani nello Xinjiang. Le sanzioni potrebbero impedire l'accesso al sistema di pagamento in dollari Usa o al mercato statunitense. I consulenti politici cinesi hanno anche proposto una serie di suggerimenti per ridurre la dipendenza del paese dal dollaro Usa, tra cui fare di Shanghai un centro finanziario globale per i prodotti in yuan e istituire un sistema di pagamento transfrontaliero cinese per facilitare gli investimenti in uscita e il lancio di una valuta digitale sovrana. La Cina è finora l'unica grande economia per cui è prevista una crescita positiva quest'anno nel contesto della pandemia, rispetto a una contrazione dell'otto per cento prevista per gli Stati Uniti. Nel frattempo, la Banca centrale cinese ha mantenuto una normale politica monetaria e le riserve di valuta estera del paese sono aumentate di 10,2 miliardi di dollari in agosto, raggiungendo i 3.160 miliardi di dollari. (Cip)