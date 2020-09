Spagna: Iglesias (Podemos), premier Sanchez si è scusato per non avermi informato su Juan Carlos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, si scusò con il suo principale alleato di governo, Pablo Iglesias, per non averlo informato sulle trattative tra l'esecutivo e la Casa reale in merito alle trattative che hanno portato all'abbandono del paese da parte del re emerito Juan Carlos. Lo ha rivelato lo stesso vicepremier e leader di Unidas Podemos in un'intervista radiofonica a "Cadena Ser", ammettendo che all'interno del governo sulla vicenda "ci sono posizioni diverse" anche se la discussione avviene sempre "nel quadro del rispetto". Iglesias ha poi aggiunto di aver apprezzato molto le scuse di Sanchez e che preferisce non parlare delle divergenze nella coalizione "per responsabilità e rispetto verso il presidente del governo".(Spm)