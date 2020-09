Ue: von der Leyen, esperienza di McGuinness fondamentale per portare avanti priorità Commissione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito di questi colloqui, ho deciso di proporre al Consiglio e al Parlamento europeo la nomina di Mariread McGuinness alla carica di commissario. Sarà responsabile dei servizi finanziari, della stabilità finanziaria e dell'Unione dei mercati dei capitali. Il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis assumerà la responsabilità del portafoglio del mercato e rimarrà il rappresentante della Commissione nell'Eurogruppo, insieme al commissario Gentiloni", ha spiegato. Von der Leyen ha evidenziato che "McGuinness ha una significativa esperienza politica sulle questioni dell'Ue, essendo deputata al Parlamento europeo dal 2004 e ricoprendo attualmente la carica di primo vicepresidente del Parlamento europeo. Questa esperienza è fondamentale per portare avanti l'agenda politica del settore finanziario dell'Ue e per garantire che essa sostenga e rafforzi le priorità chiave della Commissione, in particolare la doppia transizione verde e digitale", ha aggiunto. "Vorrei esprimere i miei ringraziamenti al signor McDowell per la sua candidatura e porgergli i miei migliori auguri per i suoi sforzi futuri", ha concluso. In un post su Twitter, la presidente ha sottolineato che McGuinness "ha ottime qualifiche" e la sua "piena fiducia per questo ruolo". Ora, ha continuato, "spetta la Parlamento europeo organizzare le audizioni" di McGuinness. (Beb)