Slovenia-Austria: cancelliere Kurz in visita a Lubiana, focus su coronavirus e migranti

- Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz si trova oggi in visita ufficiale in Slovenia. Secondo quanto riferisce la stampa di Lubiana, Kurz ha avuto stamane un incontro con il primo ministro sloveno, Janez Jansa. Al centro del colloquio sono stati i temi relativi alla lotta al coronavirus e alla migrazione illegale. In una conferenza stampa successiva all'incontro, il primo ministro sloveno ha ribadito l'importanza della protezione delle frontiere esterne dell'Europa per contrastare la migrazione illegale. Il cancelliere Kurz ha sottolineato la necessità "di un'Europa più forte e più competitiva in un mondo globalizzato". I due capi di governo hanno infine discusso dei rapporti bilaterali fra i due paesi, confermando il loro sviluppo positivo. Dal punto di vista economico, l'Austria è al terzo posto tra i maggiori partner della Slovenia e al primo in termini di investimenti. (Lus)