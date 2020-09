Slovacchia: eurodeputati slovacchi scrivono a Sassoli su caso Chovanec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo (Pe) deve intraprendere quanto necessario per assicurare che la morte dello slovacco Jozef Chovanec non resti irrisolta. Lo ha scritto un gruppo di eurodeputati della Slovacchia in una lettera indirizzata al presidente del Parlamento europeo, David Maria Sassoli. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Tasr", l'iniziativa è partita da Lucia Duris Nicholsonova, presidente della commissione Occupazione e affari sociali. "Il ruolo della polizia è di proteggere e servire i cittadini. Tuttavia, nel caso di Jozef Chovanec è accaduto il contrario. Il Parlamento europeo, in qualità di istituzione che difende i diritti umani nel mondo, deve assumere una posizione forte e chiara sulle azioni inappropriate della polizia belga", si legge nella missiva. "Facciamo appello a una soluzione rapida dell'incidente, efficace e rispettosa dello Stato di diritto e dei diritti umani. Richiamiamo anche le autorità del Belgio a investigare il caso in modo completo e di giudicare i responsabili", continua il testo. (segue) (Vap)