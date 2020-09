Ambiente: controlli Unità forestali lungo il fiume Sarno, 50 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso, dalla fine del “lock down”, con riferimento al bacino idrografico del fiume Sarno e dei suoi tributari, l’Arma ha: controllato 195 attività produttive; denunciato 117 persone; individuato 40 scarichi abusivi; sequestrato 6 aree di stoccaggio rifiuti; elevato 27 sanzioni amministrative per un importo pari a circa 120.000 euro. Le attività di controllo sono tuttora in corso e continueranno nel prossimo futuro, anche in attuazione delle ispezioni pianificate nell’ambito dell’Accordo di collaborazione operativo siglato il 16 ottobre 2019 dal comando carabinieri per la Tutela ambientale con l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, con l’auspicio che si possa addivenire al più presto ad una situazione di conformità a norma di tutti gli scarichi presenti nel bacino idrografico del Sarno. (Ren)