Salute: Speranza, auguri ad aspiranti professionisti sanitari per test ammissione

- "Infermieri, ostetriche, fisioterapisti, tecnici di laboratorio e tutti i professionisti sanitari sono la spina dorsale del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Voglio augurare il meglio alle migliaia di ragazze e ragazzi che oggi fanno il primo passo verso questo importante impegno". Lo scrive il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post su Facebook, in riferimento ai test di ammissione di oggi per accedere a varie professioni sanitarie. (Rin)