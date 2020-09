Cipro-Russia: Lavrov oggi in visita a Nicosia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov si trova oggi a Cipro per una visita in occasione dei 60 anni di rapporti diplomatici tra Mosca e Nicosia. In agenda ci sono incontri con il presidente cipriota Nicos Anastasiades, con il ministro degli Esteri Nikos Christodoulides e con il presidente del parlamento Demetris Syllouris. Parlando al quotidiano "Phileleftheros" prima della visita, Lavrov ha assicurato che il rafforzamento della cooperazione tra Russia e Turchia, così come la necessità di cooperare con Ankara sulle principali questioni regionali, non può danneggiare in alcun modo il dialogo tra Mosca e Nicosia. "Consideriamo inaccettabile ogni azione che rischia di portare ad un ulteriore aumento nel potenziale conflitto", ha affermato Lavrov in riferimento alle tensioni nel Mediterraneo orientale. "E' meglio risolvere le differenze al tavolo dei negoziati piuttosto che aggravarle con duelli di retorica pubblica", ha detto il capo della diplomazia russa. (Res)