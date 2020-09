Auto: Germania, oggi incontro sul settore alla Cancelleria federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi a Berlino, presso la Cancelleria federale, l'incontro sul settore automobilistico tedesco. Alla riunione partecipano la cancelliera tedesca Angela Merkel, rappresentanti delle aziende dell'auto e dei sindacati. Sono, inoltre, presenti i primi ministri dei Laender (regioni) dove si concentra la produzione del comparto: il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder per la Baviera, Winfried Kretschmann per il Baden-Wuerrttemberg e Stephan Weil per la Bassa Sassonia. L'obiettivo è discutere sullo stato del comparto automobilistico tedesco, le cui difficoltà sono aggravate dalla crisi del coronavirus, e sul suo futuro. All'incontro con Merkel, afferma il settimanale “Wirtschaftswoche”, l'industria automobilistica “non chiederà più premi all'acquisto di autovetture, ma fondi pubblici per l'automazione e la digitalizzazione”. (Geb)