Torino: Pellerina, via libera all'esternalizzazione dell'impianto sportivo Carrara Calcio

- Ieri, a Torino, il Consiglio comunale ha dato il via libera, con 31 voti a favore e 1 astenuto, all’esternalizzazione della gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale “Carrara Calcio”. Si tratta del complesso in corso Appio Claudio 110/6, nel Parco Carrara (la Pellerina), e comprende 8 campi di calcio. Sono inoltre presenti altre strutture (spogliatoi, uffici, bar-ristorante, tribune) e spazi verdi, per complessivi 37.000 metri quadrati circa. Il bando di gara verrà predisposto nei prossimi giorni. (Rpi)