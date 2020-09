Germania-Russia: il ministro Altmaier mette in dubbio l'efficacia delle sanzioni per il caso Navalyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, è intervenuto sulle possibili conseguenze dell'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj, mettendo in dubbio l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”, Altmaier ha condannato l'avvelenamento di Navalnyj come “vile attentato” contro “un cittadino russo in Russia”.Per il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, il caso “deve essere chiarito” e, “se ciò non dovesse accadere, l'Occidente e l'Ue dovrebbero occuparsi della risposta”. Altmaier ha quindi sottolineato di “non essere a conoscenza di alcun caso in cui un Paese come la Russia sia stato indotto a modificare il proprio comportamento mediante sanzioni”. Tali misure conducono, piuttosto, a “un inasprimento della politica” dello Stato che colpiscono.A tal riguardo, Altmaier ha affermato: “Dobbiamo anche chiarire la questione di ciò che vogliamo ottenere con le nostre sanzioni”. Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco si è dunque chiesto: “Si tratta solo di guardarsi allo specchio o si tratta di ottenere e creare qualcosa di positivo per i diritti umani?”. Secondo il ministro “non si deve cedere di aver assolto al proprio dovere morale esprimendo repulsione e indignazione e adottando sanzioni”. Tutto ciò, ha evidenziato Altmaier, “non è sufficiente per attuare la nostra responsabilità per la stabilità globale”. Per tale motivo, è necessario dialogare con la Russia. “Dobbiamo vedere quando le sanzioni economiche hanno senso, lo decidiamo insieme come europei”, ha concluso. Altmaier. (Geb)