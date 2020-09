Libia: Sarraj nomina Haddad capo di stato maggiore delle forze del Gna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio presidenziale della Libia, Fayez al Sarraj, ha nominato Mohamed al Haddad come capo di stato maggiore delle forze del Governo accordo nazionale (Gna). Durante una cerimonia ufficiale, Sarraj ha sottolineato l'importanza di "unire gli sforzi per superare la crisi attuale e raggiungere sicurezza, stabilità e prosperità in tutto il paese". Mohamed Ali Ahmed al Haddad è originario della “città-Stato” di Misurata ed è un leader della milizia di orientamento islamista Halbus. Nel giugno 2017, il Consiglio presidenziale gli aveva il comando della regione militare centrale della Libia. L’ufficiale di Misurata ha altresì ricoperto diversi incarichi nella Libya Shield Force, organizzazione armata formata nel 2012 da gruppi anti-Gheddafi. Nel settembre 2017, Haddad ha ricevuto l’incarico di proteggere la città di Tawergha, i cui residenti sono stati sfollati dalle milizie di Misurata durante la rivoluzione del 2011. Nell'agosto 2018, il Consiglio presidenziale ha incaricato Al Haddad di sovrintendere gli accordi di cessate il fuoco dopo gli scontri scoppiati a sud di Tripoli tra gruppi affiliati al Governo di accordo nazionale: il primo settembre dello stesso anno è stato rapito nella città di Karazaz, a sud di Misurata, da alcune milizie locali per poi essere rilasciato in seguito, dietro il pagamento di un riscatto. (Lit)