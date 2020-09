Economia: Severino (Osce) su "Il Sole 24 Ore", più investimenti nella giustizia al servizio di cittadini e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente dell'Università Luiss Guido Carli, nonché rappresentante speciale del presidente in esercizio Osce per la lotta alla corruzione, Paola Severino, in un suo intervento su "Il Sole 24 Ore" scrive che "secondo la ricerca elaborata da The European House Ambrosetti in occasione del Forum di Cernobbio, la spesa per il sistema giudiziario, in rapporto alla popolazione, ci posiziona all'11esimo posto in Europa, e rappresenta il 61 per cento della spesa sostenuta pro-capite in Germania, il 68 di quella sostenuta nel Regno Unito, il 76 di quella sostenuta dall'Olanda per lo stesso capitolo di bilancio. Un miglioramento del sistema giustizia potrebbe portare a un beneficio economico, in termini di minori costi, compreso tra l'1,3 e il 2,5 per cento del Pil (equivalenti a 22-40 miliardi di euro); mentre l'allineamento delle performance giudiziarie alla media di Germania, Francia e Spagna porterebbe a un aumento dell'attrattività degli investimenti che potrebbe determinare un loro incremento fino a 170 miliardi di euro". "Se ne ricava - continua - che un maggiore finanziamento della Giustizia non solo risponde a esigenze primarie, fortemente avvertite dai cittadini come attuazione di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, ma rappresenterebbe un investimento anche economicamente apprezzabile. Tra l'altro, poiché il diffondersi della pandemia ha comportato il blocco temporaneo delle attività giudiziarie e ha quindi accresciuto l'arretrato giudiziario, si potrebbe sostenere l'investimento per l'implementazione delle tecnologie digitali, reputate efficaci per il miglioramento delle performance giudiziarie, nell'ambito dei fondi europei destinati alla ripresa". (segue) (Res)