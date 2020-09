Economia: Severino (Osce) su "Il Sole 24 Ore", più investimenti nella giustizia al servizio di cittadini e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Severino osserva che "l'uso di strumenti digitali ha dimostrato sia nel periodo del lockdown, sia in quello che stiamo ancora vivendo come coda della pandemia, tutte le sue potenzialità. Certo, il processo telematico, soprattutto in materia penale, va usato con le limitazioni e nel rispetto dei canoni del contraddittorio e dei diritti dell'imputato, ma può svolgere importantissime funzioni a supporto dell'efficienza del processo civile e, ancor più, a supporto dell'organizzazione giudiziaria in generale. Si pensi alle funzioni di segreteria e di cancelleria che, pur dopo gli immani e apprezzabili sforzi del ministero della Giustizia per l'informatizzazione giudiziaria su tutto il territorio, ancora non hanno portato a risultati esaustivi". Il vice presidente nota poi "che l'emergenza Covid e le conseguenze che essa ha prodotto in termini di rinvii dei processi evidenzieranno ancor più le croniche carenze di personale e richiederanno un importante ricambio generazionale. Si tratta dunque, pur nell'ambito di un evento tragico e portatore di immani conseguenze negative, di un'occasione da non perdere per la formazione e la selezione di giovani particolarmente dotati in materia di elaborazione, programmazione e gestione dati, destinati a costituire l'ossatura di supporto della giustizia digitale e quindi contribuire in maniera significativa al miglioramento della performance giudiziaria". "Sempre rimanendo sul tema dei rapporti tra giustizia ed economia, - riprende l'ex ministro della Giustizia - tutti sappiamo quanto la corruzione possa incidere sulla reputazione del sistema e quanto la sua diffusione possa condizionare le scelte di un investitore. Proprio per questo dobbiamo però pretendere che la rappresentazione del fenomeno e la sua misurazione avvengano in maniera oggettiva e corretta. Più volte si è detto che affidare l'analisi all'indice di percezione della corruzione non solo introduce un criterio soggettivo, ma finisce per danneggiare proprio quei Paesi, come l'Italia, nei quali il reato viene fortemente e pubblicamente combattuto. È proprio questa situazione che contribuisce a far emergere una elevata percezione della corruzione, mentre in altri Paesi, nei quali la polvere viene nascosta sotto il tappeto, o addirittura si fa in modo che se ne parli molto poco, anche il livello di percezione si abbassa".