Economia: Severino (Osce) su "Il Sole 24 Ore", più investimenti nella giustizia al servizio di cittadini e imprese (3)

- "Non vi è dubbio - continua - che l'Italia possa vantare negli ultimi anni il record di leggi anticorruzione, se è vero che tutti i ministri della Giustizia succedutisi nel più recente periodo hanno varato ampi provvedimenti legislativi volti a rendere più efficace e più severa la prevenzione e la punizione di questo reato. Ma, sorprendentemente, la consapevolezza che si ha all'estero di questa realtà è molto più elevata di quanto lo sia in Italia". "Quando, - scrive Severino - nel mio ruolo di rappresentante della presidenza dell'Osce per la lotta alla corruzione, vado in visita in uno dei 54 Paesi che fanno parte di questa importante organizzazione internazionale per la sicurezza, sono testimone diretta del grande apprezzamento di cui gode la nostra legislazione e delle richieste di collaborazione che ci vengono formulate per predisporre strumenti analoghi a quelli che noi da anni abbiamo adottato e sperimentato. Mi meraviglio molto, dunque, quando rilevo che, nonostante la nostra riconosciuta capacità, siamo rappresentati nel Corruption control index, basato appunto sull'indice di percezione, tra gli ultimi posti in Europa e verifico che si classificano in posizioni migliori proprio alcuni dei Paesi che stanno cercando di ispirarsi al nostro modello di prevenzione e repressione". Tutto ciò "non vuol certo dire che possiamo o dobbiamo abbassare la guardia di fronte a un fenomeno criminoso che certamente cercherà di sfruttare l'irripetibile occasione della distribuzione di un enorme ammontare di fondi pubblici. Significa piuttosto che dobbiamo pretendere regole di concorrenza leale anche nella rappresentazione di fenomeni che incidono profondamente sulla reputazione dell'Italia. Certo, si tratta di un compito non facile, anche perché siamo noi i primi a rappresentare in maniera fortemente negativa l'immagine del nostro Paese, ma non appare impossibile chiedere e ottenere una revisione dei parametri di misurazione". "Lo facemmo - aggiunge - nel breve periodo in cui ebbi l'onore di servire le istituzioni del mio Paese, quando chiedemmo e ottenemmo dalla Banca Mondiale di modificare alcuni parametri di valutazione della performance giudiziaria che punivano ingiustamente l'Italia, con il risultato di risalire nella graduatoria internazionale del Doing Business di ben 35 posizioni in un anno". "Si può fare, dunque, lo dobbiamo ai tanti imprenditori onesti che oggi combattono con encomiabile energia per superare la crisi, ai tanti cittadini che la pandemia ha ridotto, in stato di bisogno, ai nostri giovani che oggi più che mai richiedono sostegno e buoni modelli cui ispirarsi", ha concluso Severino. (Res)