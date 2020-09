Germania: esportazioni in aumento a luglio del 4,7 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la ripresa della Germania dalla crisi del coronavirus. A luglio scorso, le esportazioni hanno registrato il terzo incremento mensile consecutivo, aumentano del 4,7 precedente rispetto a giugno. È quanto si apprende dai dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, a maggio e giugno le esportazioni erano aumentate rispettivamente del 9 e 14,9 per cento. Secondo il governo federale, nel 2020 il dato vedrà un crollo di oltre il 12 per cento su base annua a causa della crisi. Intanto, a luglio, le importazioni hanno segnato un incremento dell'1,1 per cento su base mensile, il terzo consecutivo. (Geb)