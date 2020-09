Venezuela: coronavirus, otto morti e 1.061 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela ha registrato ieri 1.061 casi di nuovi coronavirus e otto decessi legati al Covid-19. Lo ha detto la vicepresidente, Delcy Rodriguez, segnalando che il totale dei contagiati è ora di 54.350 mentre quello delle vittime è salito a quota 436. Rodriguez, nominata dal governo del presidente Nicolas Maduro come responsabile della lotta contro il virus, ha segnalato che gli stati più colpiti nella giornata di lunedì sono quello di Aragua, con 312 nuovi casi, Distretto capitale (l'entità che comprende anche la capitale Caracas) con 166 casi, Bolivar (87) e Miranda (70). A marzo il governo ha decretato la quarantena nazionale per evitare il propagarsi della malattia. Fino a giugno, stando alle cifre ufficiali, sono state registrati solo duemila casi e a luglio si è superata quota diecimila. In agosto, per la prima volta, il Venezuela ha riportato oltre mille nuove infezioni al (segue) (Brb)