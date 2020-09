Venezuela: coronavirus, otto morti e 1.061 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai primi di giugno, l'emergenza sanitaria viene gestita con uno schema "7+7" predisposto per permettere di controllare la diffusione del virus evitando di congelare del tutto il paese. Si tratta di alternare una settimana di "quarantena radicale", durante la quale possono muoversi solo i lavoratori impiegati in settori ritenuti indispensabili e chi abbia bisogno di comprare medicinali e alimenti, e una settimana di relativo rilassamento delle restrizioni al movimento. Quella che si è aperta lunedì è una settimana di serrata radicale. Le settimane "aperte" non hanno riguardato peraltro tutto il territorio nazionale, ma solo le zone con minore trasmissione di contagio, tra cui il Distretto capitale - l'unità amministrativa che comprende anche Caracas - e l'adiacente stato di Miranda. (segue) (Brb)