Lavoro: sindacati, morto sul lavoro a San Felice Circeo, ora agire contro insicurezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera ci è arrivata conferma dell'ennesimo incidente mortale nelle campagne pontine. Un lavoratore di 26 anni, originario del Panjab, ha perso la vita cadendo da una serra, evidentemente priva di dispositivi di sicurezza, nei pressi di San Felice Circeo. Basta. E' il momento di agire contro le condizioni di insicurezza in cui sono costretti a operare migliaia di lavoratori agricoli". Così, in una nota, Roberto Iovino, segretario Cgil Roma e Lazio e Giuseppe Cappucci, segretario generale Flai Cgil Roma Lazio. "Nei scorsi giorni, dopo un incidente analogo fortunatamente non mortale, - continua la nota - abbiamo sollecitato l'intervento degli organismi ispettivi per attivare una task force che parta dalle campagne pontine ma da estendere a tutte le aziende della nostra ragione. Come testimoniano i recenti dati Inail, gli infortuni nel complesso sono calati (anche grazie al lockdown) ma si registra un aumento degli infortuni mortali del 19 per cento. Questo significa che esiste una giusta attenzione per le misure anti Covid-19, ma una grave sottovalutazione dei rischi ordinari che stanno portando ad aumentare considerevolmente gli infortuni mortali". (segue) (Rer)