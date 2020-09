Lavoro: sindacati, morto sul lavoro a San Felice Circeo, ora agire contro insicurezze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo denunciato questo stato delle cose. La verità è che a pagare sono i lavoratori che escono di casa e perdono la vita lavorando, una strage inaccettabile a cui è doveroso porre fine con tutti i mezzi a disposizione", continuano Roberto Iovino e Giuseppe Cappucci. "Ci chiediamo come sia possibile, anche in questa circostanza, che il datore di lavoro non abbia chiamato l'ambulanza e gli organismi preposti per mettere in atto un soccorso fai da te. Una circostanza che speriamo sia chiarita quanto prima. Così come siamo sicuri che vadano chiariti altri episodi che in questi giorni hanno coinvolto il territorio del Lazio meridionale, come il caso di un altro lavoratore che due giorni fa è deceduto per un infarto e diversi altri infortuni che abbiamo registrato nel settore agricolo. Anche per questo nelle prossime ore decideremo quali iniziative intraprendere affinché ci sia una massiccia presa di posizione delle istituzioni e degli organismi ispettivi, per verificare fino in fondo che chi lavora lo faccia in sicurezza e per fare chiarezza su un escalation davvero preoccupante che stiamo registrando sul territorio", concludono i sindacalisti. (Rer)