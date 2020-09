Libia: Saleh incontra il ministro degli Esteri spagnolo Gonzalez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica (il parlamento di Tobruk), Aguila Saleh, ha incontrato ieri il ministro degli Esteri spagnolo Arancha Gonzalez Laya nella città di Al Qubbah, nell'est della Libia, dopo il suo arrivo all'aeroporto internazionale di Labraq, vicino Al Bayda. In una dichiarazione il consigliere per i media del presidente del Parlamento ha affermato che Saleh ha discusso con Gonzalez degli “sviluppi della situazione in Libia” e delle modalità “per porre fine alla crisi libica, sostenere il cessate il fuoco e raggiungere una soluzione politica". In precedenza il capo della diplomazia spagnola aveva incontrato a Tripoli il capo del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj, sottolineando “l’urgenza” di arrivare a un cessate il fuoco permanente. (Bel)