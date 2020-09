Migranti: manifestazione a Berlino contro sovraffollamento al campo di Moria nell'Egeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta ieri a Berlino una manifestazione contro il sovraffollamento del campo profughi di Moria, nell'isola greca di Lesbo. Lo riporta il quotidiano greco "Kathimerini". Di fronte al parlamento tedesco sono state posizionate 13 mile sedie per simboleggiare il numero di immigrati che attualmente si trovano nel campo e, allo stesso tempo, per manifestare la disponibilità di alcune città tedesche ad accoglierli. Il centro profughi di Moria è in condizioni umanitarie precarie. Ospita al momento 12.714 persone a fronte di una capacità di accoglienza di 2.757. La situazione è diventata ancora più delicata dopo che nel campo è stato registrato il primo caso di coronavirus, a seguito del quale le autorità greche hanno imposto una quarantena di quattordici giorni. Il governo federale tedesco ha lanciato i primi segnali di solidarietà, accettando di accogliere 243 minori, con le rispettive famiglie. Già 99 bambini sono stati trasferiti in Germania.(Geb)