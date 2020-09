Libano: premier Conte oggi a Beirut, incontri con i vertici dello Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soldati italiani sono schierati in Libano da 38 anni, ma la storica presenza dell’Italia nel paese dei cedri non è radicata sono in ambito militare, ma tocca anche aspetti economici, sociali e culturali della popolazione libanese. Sono oltre 2.800 gli italiani in Libano registrati all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), a cui si aggiungono i circa 1.200 militari della Forza di interposizione nel Libano meridionale delle Nazioni Unite (Unifil). Non è un caso che l’Italia sia stata tra i primi Paesi a rispondere all’emergenza dettata dalla devastante esplosione al porto di Beirut dello scorso 4 agosto. Gli assetti messi a disposizione dalla Difesa italiana sono notevoli: oltre 500 militari, due navi con elicotteri imbarcati, un ospedale da campo con personale specializzato dell'Esercito, della stessa tipologia di quello impiegato in Italia durante l'emergenza Covid, assetti per la rimozione delle macerie, nuclei Cbrn, un assetto per trasporto in biocontenimento anche in elicottero, un team del Gruppo operativo subacquei del Comsubin con capacità Eod (Explosive Ordnance Disposal – bonifica di ordigni esplosivi) e Cied (Counter-Improvised Explosive Device - contrasto ordigni esplosivi improvvisati), supporto idrografico per i rilievi nel porto a seguito dell'esplosione, un velivolo C-130 dell'Aeronautica militare. La visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, segue la missione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, avvenuta lo scorso 24 agosto, e la visita della vice ministra degli Affari Esteri, Emanuela Del Re, avvenuta la scorsa settimana. (Res)