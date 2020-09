Egitto: al via il ballottaggio per le elezioni del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milioni di egiziani sono chiamati oggi e domani alle urne per il ballotaggio alle prime elezioni per il Senato tenutesi nel paese. Il ballottaggio avrà luogo in 14 dei 27 governatorati egiziani, e nello specifico in quelli di Qalioubiya, Damietta, Kafr El-Sheikh, Menoufiya, Beni Suef, Qena, Sohag, Luxor, Aswan, Giza, Assiut, Matrouh, Port Said, e Ismailia. Gli elettori sceglieranno 26 senatori per seggi non assegnati al primo turno, tenutosi a inizio agosto. Allora sono stati 174 i seggi a essere assegnati, di cui 118 conquistati da una coalizione filoregime guidata dal partito Mustaqbal Watan. L'affluenza al primo turno delle elezioni è stata del 14,23 per cento, pari a 8,95 milioni di elettori su un totale di 62,94 milioni. La scarsa affluenza alle urne ha spinto l'Autorità elettorale nazionale a riferire quasi 54 milioni di egiziani all'autorità giudiziaria per avere disertato il voto. La denuncia dell'autorità elettorale è stata tuttavia respinta in quanto il voto non è ritenuto un obbligo per l'elettore. (segue) (Cae)