Libia: Mishri, ringraziamo il Marocco per il contributo all'unificazione delle istituzioni

- "Ringraziamo il Marocco, il re, il governo e il popolo, per i loro generosi sforzi nell'ospitare i loro fratelli libici": lo ha detto il capo dell’Alto Consiglio di Stato libico, Khalid al Mishri. In un tweet sul suo account ufficiale, il politico ha affermato riferendosi ai colloqui in corso in Marocco tra Parlamento di Tobruk e Consiglio di Stato di Tripoli: "Ringraziamo anche il Marocco per aver fornito tutto il sostegno al dialogo che spero contribuirà a unificare le istituzioni, porre fine alla divisione e muoversi il più rapidamente possibile verso il referendum sulla costituzione e le elezioni parlamentari e presidenziali". (Lit)