Ungheria: Verdi chiedono discussione su stoccaggio delle scorie nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Verdi (Lmp) chiedono una discussione ampia sullo stoccaggio delle scorie nucleari in Ungheria. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti". Laszlo Lorant Keresztes, capogruppo dell'Lmp in Assemblea nazionale, ha detto che il suo partito si aspetta che le altre formazioni politiche assumano posizioni chiare a riguardo. A suo avviso lo stoccaggio delle scorie nucleari e del combustibile nucleare esausto è "una delle grandi sfide dei prossimi decenni" ma che finora il governo di Viktor Orban non ha affrontato seriamente. (segue) (Vap)