Farnesina: Sydney, webinar su Italia e sviluppo economico europeo

- L'Istituto italiano di Cultura di Sydney, insieme a quello di Melbourne, hanno organizzato per il 10 settembre una conferenza online sulla storia economica dell'Europa, in particolare dalla fine della seconda guerra mondiale. Lo riferisce la Farnesina sul proprio sito internet. Il focus è sull'Italia nell'evoluzione dell'Europa dal 1945. A tenere la conferenza sarà Joseph Halevi, del Dipartimento di economia politica dell'Università di Sydney e membro della facoltà dell'International University College di Torino, che ha svolto una ricerca sull'economia politica dell'Europa per l'Institute for New Economic Thinking di New York dal 2017 alla fine del 2019. Halevi illustrerà le principali fasi del processo di integrazione economica europea e il ruolo avuto dall'Italia. Questo webinar si terrà online via Zoom (Res)