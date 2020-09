Germania-Russia: ministro Economia Altmaier scettico su stop Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, ha dimostrato scetticismo in merito all'arresto dei lavori di costruzione del gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, a seguito dell'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj. Nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”, Altmaier ha dichiarato che, nella risposta all'attacco contro Navalnyj, “non è il momento di escludere nulla”. Tuttavia, ha avvertito il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, fermando il progetto del Nord Stream 2, “non un metro cubo di gas in meno raggiungerebbe l'Occidente” dalla Russia. (Geb)