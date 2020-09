Venezuela: denuncia ong, Forze speciali fanno irruzione in sede a Caracas ed eseguono sei arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Faes sono un corpo della Polizia nazionale bolivariana creato nell'aprile del 2016. La scorsa settimana il governo degli Stati Uniti e il presidente dell'Assemblea nazionale (An), il leader oppositore Juan Guaidò, hanno fatto sapere che cercano di qualificare le Faes come una organizzazione terroristica. L'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, ne ha chiesto la dissoluzione in almeno due occasioni. Nel rapporto sul Venezuela redatto nel 2019. l'ex presidente cileno attribuisce al corpo di sicurezza la responsabilità di numero esecuzioni extra giudiziarie. A fine agosto lo stesso procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, aveva ordinato l'arresto di due membri del corpo con l'accusa di essere coinvolti nell'uccisione di due operatori dell'informazione. (Brb)