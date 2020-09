Usa: Trump accusa i vertici del Pentagono di fare il gioco dei produttori di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di avere il pieno sostegno delle truppe statunitensi, anche se non gli alti gradi del Pentagono. Lo riporta il sito "Politico". "Non sto dicendo che i militari siano innamorati di me, i soldati lo sono", ha detto Trump in una conferenza stampa durante Labor Day. "Le persone al vertice del Pentagono probabilmente non lo sono", ha continuato il capo della Casa Bianca, "perché non vogliono fare altro che combattere le guerre in modo che tutte quelle meravigliose compagnie che producono bombe, aerei e tutto il resto siano felici. Ma noi stiamo uscendo da queste guerre senza fine". In altre occasioni, tuttavia, ricorda "Politico", Trump ha rivendicato il merito di aver ricostruito le scorte militari che sostiene essere state esaurite durante il mandato di Obama. Nella stessa conferenza stampa, Trump ha lanciato un attacco ad ampio raggio contro il suo avversario democratico, l'ex vicepresidente Joe Biden, che ha accusato di essere a favore di nuovi conflitti e cattivi accordi commerciali. Trump ha poi di nuovo smentito un report della rivista "The Atlantic" secondo cui avrebbe denigrato i morti statunitensi della Prima guerra mondiale durante una visita in Francia nel 2018.(Nys)