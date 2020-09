Usa: Trump, Biden è "stupido" e ha le idee confuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante una conferenza stampa per il Labor Day, fuori dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è lanciato in un attacco personale contro il suo rivale per le presidenziali, Joe Biden, definendolo una "persona stupida" e liquidando la sua compagna di corsa, la senatrice Kamala Harris, come "una persona incompetente". Trump ha promesso uno sviluppo in tempi record del vaccino contro il coronavirus e ha accusato l'opposizione di diffondere un clima negativo e antiscientifico per un tornaconto politico. "Contrariamente a tutte le sue menzogne, Biden vuole consegnare il nostro paese al virus", ha affermato Trump. "Vuole consegnare le nostre famiglie alla violenta folla di sinistra, e vuole consegnare i nostri posti di lavoro alla Cina". "Biden ha le idee confuse", ha detto Trump. (Nys)