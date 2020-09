Bolivia: elezioni, corte costituzionale dichiara inammissibile candidatura di Evo Morales al senato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito pubblico dei candidati in vista delle elezioni presidenziali in Bolivia si terrà il 4 ottobre. Lo hanno annunciato attraverso un comunicato le cinque entità incaricate dell'organizzazione: l'Associazione nazionale dei giornalisti della Bolivia (Anpb), la rete dei mezzi di comunicazione radio televisivi, la Confederazione degli imprenditori privati (Cepb), la fondazione Jubileo e l'Università di San Andrés. La produzione televisiva del dibattito è stata affidata alla società "MediaPro" che concederà i diritti di trasmissione a tutti i mezzi che ne faranno richiesta. L'evento sarà trasmesso anche via streaming attraverso i social. Gli organizzatori hanno già esteso l'invito a partecipare agli otto candidati che parteciperanno al primo turno che si terrà il 18 ottobre: Jeanine Anez (Juntos), Luis Arce (Mas-Ipsp), María Cruz Baya (Adn), Fernando Camacho (Creemos), Chi Hyun Chung (Fpv), Feliciano Mamani (Pan-Bol), Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana - Cc) e Jorge Quiroga (Libre21). Il dibattito come di consueto per questo tipo di eventi, sarà regolato da un protocollo che ne garantirà l'imparzialità. (segue) (Bua)