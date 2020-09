Australia: due giornalisti australiani evacuati dalla Cina per preoccupazioni sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giornalisti australiani corrispondenti dalla Cina hanno lasciato il paese nella notte dopo essere stati interrogati separatamente dal ministero della Sicurezza cinese. I corrispondenti dalla Cina Bill Birtles per "Abc" e Michael Smith dell'"Australian Financial Review" (Afr) hanno cercato rifugio nell'ambasciata australiana a Pechino e nel consolato a Shanghai mentre i diplomatici negoziavano con i funzionari cinesi per consentire loro di lasciare il paese, secondo quanto riferito dai rispettivi media. Ai due giornalisti era stato vietato di lasciare la Cina fino a quando non avessero risposto alle domande sul caso Cheng Lei, cittadina australiana e conduttrice televisiva dell'emittente cinese "Cgtn" detenuta dal mese scorso a Pechino. A entrambi è stato riferito che erano "persone di interesse" in un'indagine su Cheng. I giornalisti hanno lasciato la Cina questa notte sono dall'aeroporto di Shanghai e sono arrivati a Sydney in mattinata, dopo quello che l'emittente "Abc" ha definito uno "straordinario stallo diplomatico". Birtles ha dichiarato ai giornalisti all'aeroporto di Sydney che è stato molto deludente dover lasciare la Cina in "quelle circostanze". "È stato un vortice e non è stata un'esperienza particolarmente positiva", ha detto. L'Afr ha dichiarato che i due giornalisti "stanno svolgendo i loro normali doveri di cronaca". Ha aggiunto che l'incidente è stato "deplorevole e inquietante e non è nell'interesse di una relazione di cooperazione tra Australia e Cina". (segue) (Res)