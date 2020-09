Australia: due giornalisti australiani evacuati dalla Cina per preoccupazioni sulla sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abc" ha riferito che il ministero degli Esteri australiano ha avvertito Birtles la scorsa settimana che avrebbe dovuto lasciare la Cina, ma il giorno prima della sua partenza programmata, sette agenti di polizia hanno visitato la sua casa a mezzanotte proibendogli di andarsene. La polizia ha detto di voler interrogare Birtles su un "caso di sicurezza nazionale", spingendolo a rifugiarsi presso l'ambasciata. Birtles è stato interrogato dalla polizia cinese nel corso della settimana alla presenza di diplomatici australiani e il divieto di viaggio è stato revocato, secondo quanto riferisce l'emittente. L'Afr ha riferito che anche Smith è stato visitato dalla polizia la stessa notte a Shanghai e che entrambi gli uomini sono stati interrogati in relazione al caso Cheng. L'Australia all'inizio di quest'anno aveva avvertito i suoi concittadini che correvano il rischio di detenzioni arbitrarie in Cina. I legami hanno cominciato a inasprirsi tra Canberra e Pechino, il suo più grande partner commerciale, più di due anni fa, quando le autorità australiane hanno iniziato a muoversi contro quella che era vista come la crescente interferenza politica della Cina nel paese. Pechino ha reagito negativamente alle chiamate internazionali da parte dell'Australia all'inizio di quest'anno per un'indagine sulle origini della pandemia di coronavirus. Da allora, la Cina ha adottato misure per frenare le principali importazioni australiane e ha incoraggiato studenti e turisti cinesi ad evitare di recarsi nel paese. (segue) (Res)