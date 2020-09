Cina: ministero Esteri annuncia iniziativa globale per la sicurezza dei dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha annunciato un'iniziativa per stabilire standard globali sulla sicurezza dei dati affermando di voler promuovere il multilateralismo. L'annuncio è stato fatto dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi, un mese dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato che stavano eliminando le app cinesi "non attendibili" nell'ambito di un programma denominato "Clean Network". Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn", l'iniziativa chiede alle aziende tecnologiche di impedire la creazione di cosiddette backdoor nei loro prodotti e servizi che potrebbero consentire l'ottenimento illegale di dati, nonché ai partecipanti di rispettare la sovranità, la giurisdizione e i diritti di gestione dei dati di altri paesi. Chiede inoltre ai partecipanti di non impegnarsi nella sorveglianza su vasta scala di altri paesi o di acquisire illegalmente informazioni di cittadini stranieri attraverso la tecnologia dell'informazione. (segue) (Cip)