Hong Kong: coronavirus, test di massa efficaci e solo 16 nuovi contagi riscontrati

- Il programma di test di massa Covid-19 attuato dal governo di Hong Kong è stato efficace e finora sono stati rilevati solo 16 nuovi casi di coronavirus. Lo ha dichiarato il segretario al Servizio civile del governo, Patrick Nip. I funzionari sanitari hanno raccolto campioni da oltre 1,2 milioni di persone, di cui più di 856 mila sono state testate. Intervenendo a un programma di "Rthk", Nip ha affermato che i test gratuiti hanno impedito ai portatori di virus asintomatici di infettare più persone. "Se questi casi non fossero stati rilevati dal nostro programma, forse sarebbero stati identificati solo dopo aver mostrato sintomi e infettato altri. I test hanno dimostrato l'efficacia del nostro programma e l'importanza di testare più persone per porre fine all'ultima ondata di infezioni che dura da dieci settimane", ha spiegato Nip. Il segretario ha aggiunto che i portatori del virus identificati dallo screening sono collegati a diverse catene di trasmissione che coinvolgono persone di ogni ceto sociale. Nip ha inoltre annunciato che il governo valuterà se lo screening di massa debba essere ulteriormente esteso per qualche altro giorno oltre venerdì. Il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong aveva deciso la scorsa settimana di estendere il suo programma di screening di massa per la Covid-19 fino all'11 settembre. "Dei 141 centri di test di comunità in tutta Hong Kong, 19 di loro hanno smesso di funzionare dal 7 settembre a causa del basso utilizzo e i restanti 122 rimarranno aperti durante il programma", ha aggiunto Nip.(Cip)