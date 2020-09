Cina-India: confini contesi, Pechino accusa truppe indiane di aver sparato colpi di avvertimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha accusato le truppe dell'India di aver sparato colpi di avvertimento e aver attraversato la linea di controllo effettiva (Lac) nella regione di confine himalayana tra i due paesi, definendola una “grave provocazione militare”. Zhang Shuili, portavoce del comando del teatro occidentale dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla), ha dichiarato questa mattina che i militari indiani hanno violato un precedente accordo attraversando ieri, 7 settembre, il conteso confine occidentale dell'Himalaya presso un avamposto strategico del lago Pangong. La dichiarazione afferma che le truppe cinesi sono state "costrette ad attuare una risposta di emergenza per stabilizzare la situazione sul posto" e chiede all'India di interrompere immediatamente la sua "azione pericolosa" e ritirare le sue truppe. Zhang ha detto che le truppe indiane hanno sparato un numero imprecisato di colpi quando le truppe cinesi sono arrivate sulla scena. “L'azione della parte indiana ha gravemente violato l'accordo bilaterale e intensificato la tensione nella regione. È una grave provocazione militare", ha detto il portavoce. Zhang ha inoltre sottolineato che le truppe cinesi sono determinate a difendere la sovranità del proprio paese e hanno chiesto che l'India assicuri la disciplina delle sue truppe in prima linea. La parte cinese ha inoltre chiesto di avviare un'indagine sull'incidente. La stampa indiana, sulla base di fonti militari, conferma che c’è stato un contatto sul passo di Rezang La (Rechin La), sulla sponda meridionale del Pangong, con alcuni feriti tra le truppe indiane. La responsabilità viene attribuita al tentativo delle forze cinesi di alterare lo status quo. La situazione è tesa, ma sono in corso colloqui a livello di comandanti sul campo. (segue) (Cip)