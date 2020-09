Hong Kong: capo esecutivo Lam, governo non può intervenire per primo nel caso dei sospetti fuggitivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 12 persone provenienti da Hong Kong detenute nella Cina continentale dopo essere state intercettate dalla guardia costiera del Guangdong devono essere trattate secondo le leggi centrali prima che il governo della dell'ex colonia britannica possa intervenire. Lo ha dichiarato questa mattina il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, alla domanda se la sua amministrazione avesse cercato di riportare indietro le 12 persone che avrebbero cercato di fuggire a Taiwan il mese scorso. "La questione non è di semplice recupero. Se questi residenti di Hong Kong sono stati arrestati per aver violato leggi nella Cina continentale, allora devono essere trattati secondo la legislazione centrale in conformità con la giurisdizione prima che possa accadere qualsiasi altra cosa", ha aggiunto. Secondo quanto riferisce "Rthk", Lam ha riferito che la polizia ha informato le famiglie di alcuni dei sospetti e che "sono libere di chiedere qualsiasi aiuto di cui hanno bisogno". (segue) (Cip)