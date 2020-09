Hong Kong: capo esecutivo Lam, governo non può intervenire per primo nel caso dei sospetti fuggitivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se hanno bisogno di aiuto, come ho detto in molte occasioni, abbiamo il dovere di fornire assistenza ai residenti di Hong Kong bloccati in tutti i tipi di situazioni al di fuori di Hong Kong, e questo continuerà ad essere il nostro approccio. Abbiamo un ufficio a Canton (Guangzhou) che sarà in contatto con le autorità competenti per capire che tipo di assistenza dovremmo fornire a questi residenti di Hong Kong", ha aggiunto Lam. La guardia costiera cinese ha annunciato il 26 agosto di aver fermato 12 attivisti di Hong Kong nelle acque cinesi. Si ritiene che il gruppo che stesse fuggendo a Taiwan. I sospetti sono stati incarcerati nel distretto di Yantian, a Shenzhen. Secondo il "South China Morning Post", alcuni dei sospetti coinvolti nella cattura in mare erano collegati a casi di protesta dello scorso anno. Tra loro c'era Andy Li, arrestato il mese scorso dalla polizia di Hong Kong ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. (Cip)