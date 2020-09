Usa: Trump accusa il Pentagono di volere conflitti per far contente le aziende della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato i vertici della Difesa di volere conflitti per soddisfare l’industria di settore. Nella conferenza stampa del Labor Day tenuta ieri alla Casa Bianca, a Washington, Trump ha dichiarato: “Non dico che i militari sono innamorati di me. I soldati lo sono. Le persone al vertice del Pentagono probabilmente non lo sono perché non vogliono fare nient’altro che combattere guerre in modo che tutte quelle meravigliose compagnie che producono bombe e aerei e tutto il resto siano felici”. Il leader Usa ha più volte rivendicato l’incremento del bilancio della difesa come uno dei successi della sua amministrazione. Le parole di ieri fanno seguito a una polemica sollevata da un articolo pubblicato la settimana scorsa dalla rivista "The Atlantic”. (segue) (Nys)