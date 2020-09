Trump si scaglia contro Biden: "E' una persona stupida e Kamala Harris è un'incompetente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante una conferenza stampa per il Labor Day, fuori dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è lanciato in un attacco personale contro il suo rivale per le presidenziali, Joe Biden, definendolo una "persona stupida" e liquidando la sua compagna di corsa, la senatrice Kamala Harris, come "una persona incompetente". Trump ha promesso uno sviluppo in tempi record del vaccino contro il coronavirus e ha accusato l'opposizione di diffondere un clima negativo e antiscientifico per un tornaconto politico. "Contrariamente a tutte le sue menzogne, Biden vuole consegnare il nostro paese al virus", ha affermato Trump. "Vuole consegnare le nostre famiglie alla violenta folla di sinistra, e vuole consegnare i nostri posti di lavoro alla Cina". "Biden ha le idee confuse", ha detto Trump.Il presidente degli Stati Uniti, secondo quanto riferisce il "New York Times", ha fatto presente che appoggerà un'indagine sul direttore generale delle poste, Louis DeJoy, per aver fatto pressione sui dipendenti della sua ex azienda per fare una donazione ai candidati repubblicani e poi rimborsarli con dei bonus. "Lasciate proseguire le indagini", ha detto Trump rispondendo a chi chiedeva la sua posizione su una eventuale inchiesta. DeJoy, attraverso un portavoce, ha detto alla "Washington Post" che "crede di aver sempre rispettato le leggi e i regolamenti per la raccolta fondi della campagna".(Nys)