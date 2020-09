Serbia-Kosovo: Borrell, dialogo non facile, ma volontà di trovare terreno comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra Serbia e Kosovo non è sempre facile, ma le parti sono di nuovo tornate a Bruxelles per trovare un terreno comune e lavorare verso un accordo globale di normalizzazione delle loro relazioni. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, prima dell'inizio del quarto incontro di alto livello all'interno del Dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina che si svolge oggi a Bruxelles tra Borrell, il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina e altre questioni regionali dei Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier del Kosovo, Avdullah Hoti. L'incontro di oggi è "il secondo di persona da quando è stato ripreso" il percorso lo scorso luglio, ha spiegato l'Alto rappresentante, e andrà avanti sui temi discussi nello scorso appuntamento, ovvero quello delle persone scomparse e sfollate e quello della cooperazione economica. (segue) (Beb)