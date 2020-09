Cinema: da Venezia festa di compleanno per Dario Argento con il premio Bianchi dei giornalisti cinematografici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il direttore della Mostra del cinema di Venezia, Alberto Barbera, "è bello che il premio Bianchi venga assegnato ad Argento proprio ora, per celebrare ancora una volta il suo immenso talento naturale e la sua indiscussa originalità, capace di trasformare le convenzioni di un genere tra i più popolari in incubi minacciosi riscattati da una trascendentale bellezza visiva, impressi per sempre nella nostra psiche di spettatori". Dal canto suo, il presidente della Biennale Roberto Cicutto osserva: "Il 'maestro del terrore' è giustamente terrorizzato e si protegge in casa. Ma la sua assenza fisica aumenta la suspense e, come nei film 'di paura', ci aspettiamo un colpo di scena che ci farà saltare sulla sedia. Grazie Dario per aver portato i tuoi film, e con essi tutto il cinema italiano, a tutti i pubblici del mondo, auguri affettuosi per i tuoi 80 anni e per i 50 dalla prima regia, e congratulazioni per questo prestigioso riconoscimento". (segue) (Rin)