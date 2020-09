Referendum: Damiano (Pd), voterò no ma bene Zingaretti su voto separato Odg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al referendum sul taglio del numero dei parlamentari "ho deciso di votare no". Lo dichiara Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e dirigente del Partito democratico. "Al tempo stesso - si legge in una nota - ho molto apprezzato la relazione di Nicola Zingaretti svolta alla direzione del Pd e la sua scelta, di forte valenza democratica, di votare in modo separato la relazione politica dall'ordine del giorno sul referendum", conclude Damiano. (Com)