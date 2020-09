Coronavirus: Gualtieri, nascita secondo governo Conte ha salvato Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nascita del secondo governo Conte ha consentito di salvare l'Italia, anche alla luce della pandemia da Covid-19, E' quanto ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo alla Festa dell'unità del Partito democratico in corso a Modena. Per il ministro "è sotto gli occhi di tutti il rischio di trovarsi" a dover fronteggiare una pandemia "con forze che non credono alla scienza". Per questo "l'Italia avrebbe rischiato di farsi molto male". (Rin)