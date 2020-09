Argentina: transporto aereo, governo punto a riaprire voli a ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Lo scorso 27 aprile il governo argentino aveva decretato la sospensione totale dei voli commerciali nel paese fino all'inizio di settembre come misura di prevenzione e contenzione della pandemia del nuovo coronavirus. A fronte del forte incremento dei contagi la direttiva dell'Amministrazione nazionale dell'Aviazione civile (Anac) è tuttora in vigore. La disposizione dell'Anac autorizzava le compagnie che operano nello spazio aereo argentino a riprogrammare o vendere biglietti aerei solo a partire dal 1° di settembre. La direttiva chiariva inoltre la scelta della data in questione definendola come "ragionevole" in relazione all'evoluzione della pandemia nel paese, anche se condizionava poi la sua effettiva applicazione alla "sospensione delle misure restrittive relative al trasporto aereo commerciale nel quadro dell'emergenza dettata dal nuovo coronavirus".